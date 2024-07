Fin 2009, Aurore et Michel Daerden faisaient parler d'eux suite à la publication de photos dans le magazine "Paris Match". Les clichés qualifiés d'indécents ou de mauvais goût par la presse ont été réalisés par le photographe Alexis McDrew qui précise qu'il voulait évoquer le couple de Jules César et de Cléopâtre et qu'il ne pensait pas que ses photos susciteraient la polémique.