"Ce ne sera jamais fini": 3 ans après les terribles inondations, le nettoyage de l'Ourthe et de la Vesdre est sur le point de s'achever

Depuis le 13 juillet 2021, jour des terribles inondations qui ont touché la Belgique et la Province de Liège, nombreux sont les bénévoles à se mobiliser pour nettoyer les abords de l'Ourthe et de la Vesdre. Les derniers ramassages sont prévus aujourd'hui.

Le 13 juillet 2021, la Belgique subissait de terribles inondations. Parmi les zones sinistrées, on retrouvait de nombreuses villes et villages de la province de Liège. 39 personnes avaient perdu la vie, alors que 100.000 personnes avaient été sinistrées. Les déchets et débris de ces inondations avaient notamment atterri dans l'Ourthe et la Vesdre. De nombreuses opérations de nettoyage ont alors été organisées.

Nettoyage qui s'achèvera aujourd'hui. Les derniers bénévoles ont remonté ces cours d'eau, dans l'espoir de retirer, encore une fois, des débris de ces terribles événements. 300 tonnes de ces déchets ont été récoltées jusqu'ici. Ce samedi, la mission s'achève. Malgré plusieurs mois de galère, la faute à la météo, avec des cours d'eau régulièrement trop haut ou au courant trop puissant, ce qui mettait les bénévoles en danger.