Ce type de demande devient de plus en plus à la mode chez les agriculteurs. Pour surprendre sa compagne, Toby a voulu mettre les petits plats dans les grands avec une demande en mariage plutôt original. "Evy, wil je met me trouw?" (comprenez "Emy, veux-tu m'épouser?"), peut-on lire imprimé dans un champ du côté d'Aarschot, en Brabant flamand.