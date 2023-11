Six voitures incendiées cette nuit à Anvers

Six voitures ont été endommagées dans la nuit de lundi à mardi par des incendies, et ce à trois endroits différents à Anvers (Seefhoek), confirme mardi matin la police locale, qui suppose qu'il s'agit d'une intention malveillante. Le premier signalement d'une voiture incendiée s'est produit vers 03h45, près de la station de pré-métro Elisabeth. Le feu s'est propagé à plusieurs autres véhicules. Trois voitures ont ainsi complètement brûlé et une quatrième a été endommagée. Vers 06h00, d'autres voitures incendiées ont été signalées dans deux autres rues du même quartier. Dans chaque cas, une seule voiture était visée. La police a ouvert une enquête. Il s'agira entre autres de déterminer s'il existe un lien entre ces événements.