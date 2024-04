Les clés de la Maison Blanche: en quoi les "swing states" joueront-ils un rôle décisif lors des élections?

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47ᵉ président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison-Blanche.

Alors que les élections américaines approchent à grands pas, les deux candidats à la présidentielle se lacent dans leur campagne afin de conquérir un maximum d’électeurs. Serge Jaumain, professeur d’histoire à l’ULB et spécialiste des Etats-Unis, revient sur les "swing states", autrement dit les états qui seront capitaux lors du scrutin.

Pour rappel, aux États-Unis, ce n’est pas la majorité du suffrage à travers le pays qui compte, mais bien le résultat de chaque État par le biais des grands électeurs. Lorsqu’un candidat arrive en tête d’un état, il rafle tous les grands électeurs de ce dernier.

Chaque état a donc une appartenance politique, tel que le Texas qui est Républicain ou la Californie qui est plutôt Démocrate. D’autres états, que l’on nomme "swing states" en anglais, n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre. "Ils sont en balance, mais restent décisifs", affirme Serge Jaumain.

Une réforme de la Constitution est quasiment inimaginable

Georgie, Arizona, Michigan, Pennsylvannie, Wisconsin et Caroline du Nord… Dans ces "swing states", les voix sont cruciales. Elles ont le pouvoir de faire basculer les grands électeurs, et par conséquence l’état, dans un camp ou l’autre… Et de déterminer ainsi le résultat de l’élection.