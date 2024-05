L'histoire semble invraisemblable et pourtant, Alex (nom d'emprunt) est resté coincé 1 jour et demi à Abou Dhabi après un contrôle douanier. En cause apparemment, un bonbon tombé au fond de son sac que les autorités locales ont pris pour de la drogue. Le Belge dénonce un cas de détention arbitraire.