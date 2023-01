Fin tragique pour 3 ours à l'aéroport de Liège: ils sont morts de froid dans un avion immobilisé plus de 24 heures

Terrible fin pour 3 ours sur le tarmac de l'aéroport de Liège. Le 20 janvier dernier, la Province de Liège voit s'abattre sur elle une véritable tempête de neige. Des milliers d'automibilistes sont coincés plusieurs heures dans leurs voitures, à l'arrêt. A Bierset, durant la nuit, un avion atterit. A son bord selon SudPresse, 9 ours paresseux. Une espèce qui se nourrit essentiellement d'insectes, des termites ou des larves. Ils mesurent jusqu'à 1 mètre 90 de long et pèsent jusqu'à 140 kilos. Des ursidés originaires d'Asie, qui vivent généralement sous des températures de 20 à 25 degrés.