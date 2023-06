"Idéalement, on le détruit sur place": immersion dans un métier à risques, celui de démineur

On le sait très peu, mais chaque jour, en Belgique les militaires du S.E.D.E.E., le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs, interviennent pour maîtriser des obus. Une très large majorité provient encore et toujours de la première et de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci sont retrouvés dans des maisons, mais aussi à l’extérieur, dans les bois et les forêts. Il y a chaque jour trois compagnies qui sillonnent le pays. Nous avons suivi ces démineurs durant une journée de travail, où le danger n’est jamais loin.