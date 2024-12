Détenus belges en Syrie: certains pourraient revenir chez nous en "nourrissant des intentions terroristes" selon l'OCAM

En Syrie, quelques jours après la chute de Bachar al-Assad, de nombreuses questions se posent sur l'avenir et la stabilité de la région. Parmi elles, il y en a une qui nous concerne directement, puisqu'il s'agit du sort des djihadistes belges de l'État islamique qui sont détenus dans la zone contrôlée par les Kurdes.

Des tentes à perte de vue, c'est la vue proposée dans le camp de Al-Hol, en Syrie. C'est là, entre autres, que sont retenus une vingtaine de Belges partis rejoindre à l'époque les rangs du groupe terroriste État islamique.

Ce site se situe dans le nord-est de la Syrie, pas loin de la Turquie. Un camp et une région sous contrôle militaire des Kurdes. Des Kurdes qui pourraient devoir retirer des hommes et affaiblir leur surveillance s'ils devaient faire face à des menaces plus importantes venant des Turcs au nord ou du nouveau pouvoir en place à Damas.