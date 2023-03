Incendie dans une maison de repos à Evere: "Le feu s'est déclaré dans une chambre au deuxième étage"

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans une maison de repos située dans la rue Jean-Baptiste Desmeth à Evere. Tous les résidents ont entretemps pu regagner leur chambre mais deux chambres pourraient ne plus être habitables, ont indiqué les pompiers bruxellois. Au total, 17 personnes ont été incommodées par la fumée. Quinze d'entre elles ont pu être soignées sur place via un poste médical avancé, les deux autres ayant été emmenées à l'hôpital. "Il s'agit d'un membre du personnel et d'un inspecteur de la police locale Bruxelles Nord (Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode)", ajoute le porte-parole des pompiers.