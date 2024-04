Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi?

Bonne nouvelle, puisque la situation est assez calme sur les routes ce matin. Seuls les ralentissements habituels autour de Bruxelles vous perturbent actuellement. Vous perdez 7 minutes depuis l'E40 en venant de Liège, entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. Sur le ring maintenant: vous perdez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, à l'approche du chantier de Léonard. 10 minutes de perdues également entre Grand-Bigard et Jette, direction Strombeek-Bever. Enfin, au nord de Bruxelles, vous perdez 15 minutes entre Expo et Machelen, direction Zaventem. Et 5 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel.