"Je me retrouve orpheline": Charlotte Gainsbourg en larmes aux obsèques de sa mère Jane Birkin

Stars et anonymes sont venus dire un dernier adieu à Jane Birkin, "ex-fan des sixties" comme elle le chantait, à l'occasion des obsèques de l'Anglaise préférée des Français, lundi en l'église Saint-Roch à Paris. Plusieurs centaines de personnes assistent à la cérémonie religieuse à l'église Saint-Roch à Paris en hommage à Jane Birkin. Retransmise sur écran géant, on y voit notamment Charlotte Gainsbourg dire "je suis orpheline". La cérémonie a démarré peu après 10h30 en présence de ses filles, Charlotte Gainsbourg et de Lou Doillon qui ont porté le cercueil, mais aussi de célébrités de la musique et du cinéma, comme Carole Bouquet, Catherine Deneuve, Etienne Daho, Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, Isabelle Huppert ou Maïwenn, accueillis par le manager de l'artiste. Brigitte Macron et la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ont également pris place dans l'église, dont le parvis était couvert de fleurs, témoignant de l'émoi national suscité par l'annonce de la disparition de la chanteuse et actrice,