"Je souffre et j'aimerais qu’on m’aide": Tina doit attendre plusieurs MOIS pour passer une IRM, comment en est-on arrivé là ?

Tina, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, aimerait pouvoir passer rapidement une IRM afin d'éclaircir la cause de sa douleur au pied. Problème : on lui propose un rendez-vous dans plusieurs mois. Elle ne comprend pas ces délais aussi longs pour une prise en charge médicale. Manque-t-on d'appareils ? Des solutions sont-elles envisagées ? "Quand on souffre, on espère être pris en charge plus rapidement", confie Tina. Désespérée, cette habitante de Waterloo nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer des délais trop importants avant de pouvoir passer une IRM. Depuis 7 ans, Tina souffre du pied. Malgré des semelles orthopédiques et des consultations chez le kinésithérapeute, la douleur s'est peu à peu intensifiée. Depuis six mois, "impossible d'appuyer le pied par terre". "C’est comme s’il y avait un caillou dans votre chaussure qui fait très mal", décrit-elle. Les examens médicaux réalisés ont permis de déceler une pathologie, Tina bénéficie d'un traitement. Mais l