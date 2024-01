Francine est une propriétaire de la région de La Louvière chez qui tout allait bien… jusqu’au jour où elle découvre l’état dans lequel son locataire a laissé l’appartement qu’il louait chez elle depuis plus de 12 ans. Atteint, selon elle, du syndrome de Diogène, l’homme avait transformé les lieux en un véritable dépotoir avant de quitter l’endroit. Face à la justice, Francine est démunie et dénonce : "Mon bien se retrouve dans un état pas possible… et c’est moi qui dois encore payer !"