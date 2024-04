Guerre en Ukraine: Elio Di Rupo affirme que "Poutine est un dictateur sanguinaire" qui ne "s'arrêtera pas à l'Ukraine"

Ce dimanche dans Rendez-Vous, Sophie Wilmès et Elio Di Rupo se sont confronté sur plusieurs sujets d’actualité. La guerre en Ukraine a été évoquée et la tête de liste du Parti Socialiste à l’Europe l’affirme : "On ne peut pas laisser gagner Poutine".

Selon eux, il est primordial que l’Europe fasse front face aux conflits actuels. "Le gouvernement Vivaldi a pris la décision d’augmenter les dépenses pour la défense d’ici 2035 jusqu’à 2%. Si on peut faire les choses plus rapidement, je pense qu’il faut le faire et qu’il va falloir faire trouver des équilibres puisqu’on sait que la situation budgétaire n’est pas simple", explique ainsi la députée fédérale du MR.

"La guerre en Ukraine est sur le continent européen et nous savons que nous devons prendre notre destin en main, et donc organiser l’Europe de la défense". Selon cette dernière, il faut un investissement tant budgétaire que politique : "Nous devons réunir nos forces. (…) Que nos hommes et nos intelligences soient mis en commun".

Elio Di Rupo rebondi : "En réalité, Poutine est un dictateur sanguinaire. Il tue ses opposants, il met en prison celles et ceux qui manifestent contre lui, et si on laisse gagner Poutine, croyez-moi, nous sommes tous en danger. C’est pour nous-même que nous sommes en train de travailler, on ne peut pas laisser gagner Poutine dans les circonstances actuelles", souligne-t-il, avant d’ajouter : "Et penser qu’il va s’arrêter à l’Ukraine, c’est peut-être une illusion".