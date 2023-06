Avec cette chaleur, les risques de déshydratation sont bien présents... Tant pour les humains que pour les animaux. C'est pour cette raison que le centre Creaves d'Andenne lance un appel pour protéger et aider les animaux sauvages. Il n'y a plus de flaques et le niveau des cours d'eau est bas... Résultat? Ils n'ont nulle part où s'abreuver. Il faut donc placer des soucoupes remplies d'eau au sol et en hauteur.