Le point trafic de ce mercredi à 7h30

Aucun incident particulier n'est à signaler sur les routes ce matin. Les ralentissements habituels : En arrivant sur le ring de Bruxelles, Vous perdez 10 minutes sur l'E411 depuis Hoeilaart vers le carrefour Léonard. 5 minutes sur l'E40 entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. 5 minutes aussi de perdues sur l'E19 Malines-Bruxelles, à l'approche de l'échangeur de Machelen. Enfin sur le ring, Le point noir c'est encore et toujours le chantier du tunnel Léonard qui vous fait perdre 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras, en direction de Waterloo. 15 minutes de perdues également au nord de Bruxelles, toujours en ring intérieur. C'est entre Expo et Machelen, direction Zaventem. Enfin, 7 minutes de ralentissements en extérieur cette fois. Entre Grand-Bigard et Anderlecht, en direction de Beersel.