Les ordres de quitter le territoire vont-ils être mieux appliqués? "C'est vraiment une question de crédibilité"

Ce jeudi, un mois sera passé depuis l'attentat qui a coûté la vie à deux supporters Suédois, dans le centre de Bruxelles. Abdeslam Lassoued avait reçu un ordre de quitter le territoire qui n'avait jamais été exécuté. Comment l'éviter à l'avenir ? "On doit vraiment réformer notre politique de retour. Il est essentiel qu'on donne des messages clairs. Ensuite, on doit faire un suivi individuel", déclare la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor sur le plateau de RTL info Signature.