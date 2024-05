Une coupe de cheveux mais aussi un état d'esprit, tressé d'anticonformisme et d'autodérision: le festival européen de la coupe mulet tient sa cinquième édition samedi et dimanche à Audregnies en Belgique. Des centaines d'adeptes de cette coupe de cheveux, courte devant, longue derrière, avec un tour d'oreille bien dégagé, se sont pressés depuis samedi à ce rendez-vous entre fête de la bière, festival de musique et compétition de style.