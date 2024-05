Camionneur tué par un jet de taque d'égout: la mère d'un des suspects témoigne à notre micro

Il y a une dizaine de jours, un chauffeur de poids lourd était mortellement touché sur l'e42 à Héron par un jet de taque d'égout lancé par des jeunes depuis le pont. Ce soir, la mère d'un des suspects prend la parole, et défend son fils à notre micro.

Deux personnes suspectées d’avoir jeté une grille d’égout sur l’E42 à Héron ont été interpellées il y a quelques jours. Le projectile, lancé par une bande de jeunes, avait touché un poids lourd et ôté la vie de Gheorghe Tibil, un chauffeur roumain de 50 ans.

À lire aussi Camionneur tué par une taque d'égout: on en sait plus sur les circonstances du drame

Aujourd’hui, la mère d’un des suspects s’exprime pour la première fois. Elle souhaite garder l'anonymat, nous l'appellerons donc Nathalie. Son fils âgé de 18 ans est incarcéré depuis une dizaine de jours. "Je n'arrive pas à comprendre et je me demande même s'ils se rendent compte de la gravité des faits. En voyant mon fils à la prison, je me rend compte que oui lui il se rend compte de la gravité des faits", nous raconte-t-elle.