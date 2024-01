L’industrie automobile européenne "a 10 ans de retard" sur l’électrique: la voiture européenne a-t-elle un avenir ?

"L'essor des voitures chinoises est un coup dur pour l'industrie automobile et l'économie en général en Europe". C’est ce qui ressort du dernier rapport alarmant de l’assureur-crédit Allianz Trade. "Les trois voitures électriques les plus vendues en mai 2022 sont chinoises. Bientôt toutes les voitures viendront de Chine, qu'elles soient fabriquées par une marque chinoise ou bien qu'elles soient de marques américaines et européennes et fabriquées sur le sol chinois", affirme d’emblée Johan Geeroms, directeur de la souscription des risques au Benelux.