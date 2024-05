L'espérance de vie a augmenté dans de nombreux pays par rapport à 2019: quid de la Belgique?

La Roumanie a enregistré en 2023 l'augmentation la plus importante par rapport à 2019, avec une hausse d'une année, suivie par la Lituanie (0.8), la Bulgarie, la République tchèque, Le grand-duché du Luxembourg et Malte, chacun avec une augmentation de 0.7 années. L'espérance de vie a également augmenté en Belgique, avec une hausse de 0.4 en 2023 par rapport à la période pré-Covid.

L'espérance de vie dans l'Union européenne a augmenté en 2023 de 0.9 années par rapport à 2022 et de 0.2 années en comparaison avec la période pré-Covid, en 2019, ressort-il des données publiées vendredi par Eurostat.

À l'inverse, l'Autriche et la Finlande ont chacune enregistré la plus grande baisse avec 0.4 années en moins. L'Estonie et les Pays-Bas suivent avec une diminution de 0.2 années.

En 2023, l'Espagne enregistre l'espérance la plus élevée de l'UE à 84 années, suivie par l'Italie (83.8 années) et Malte (83.6 années). La Bulgarie (75.8 années), la Lettonie (75.9 années) et la Roumanie (76.6 années) figurent quant à elles en bas du classement. L'espérance de vie moyenne dans l'UE est actuellement de 81.5 années.