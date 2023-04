"Merci à toutes et à tous": Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium, a vécu son premier Télévie avec "beaucoup d'émotions"

Les équipes de RTL ont, elles aussi, une fois encore tout donné pour le Télévie. Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium, a d'ailleurs tenu à les remercier. "C'est un travail de tous les jours, pendant toute l'année. Je suis vraiment hyper fier d'eux", s'est-il exprimé. Avec beaucoup d'émotion dans la voix, il a demandé à Mademoiselle Luna, DJ et animatrice sur Radio Contact, de dévoiler le montant récolté par RTL Belgium au profit du Télévie. "Delphine, tu sais, on est vraiment là pour toi et donc j'aimerais que tu donnes le montant aujourd'hui", lui a-t-il dit. "Wouaw", s'est-elle exclamé au ouvrant le papier. "585.500 euros." Montant qui vient s'ajouter à la somme récoltée au final : 11.229.081,08 euros. "Encore aujourd'hui, un tel élan de générosité, c'est vraiment incroyable. Merci à toutes et à tous. Le combat contre le cancer n'est pas terminé. Donc, dès demain, toutes les équipes de RTL se mettent à pied d'oeuvre pour la 35e année du Télévie", a indiqué le CEO de RTL.