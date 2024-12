Le chef de l'OTAN prévient: face à la menace russe, "ce qui se passe en Ukraine peut se produire chez nous aussi"

Partager:

Les pays de l’OTAN devraient s’inspirer de la Guerre froide, lorsque les Européens consacraient "bien plus de 3 % de leur PIB" à la défense, affirme Mark Rutte. Selon lui, les dangers actuels pour notre liberté et notre sécurité sont tout aussi graves, voire plus.

L'Europe doit impérativement sortir de sa torpeur et dépenser "beaucoup plus" pour sa défense, a averti jeudi le chef de l'Otan Mark Rutte, jugeant qu'elle n'était pas préparée face à la menace d'une guerre contre la Russie. "Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance dans son premier grand discours depuis sa prise de fonction en octobre. Dans une allocution au ton grave, M. Rutte en a appelé au soutien de l'opinion publique et au sens du sacrifice pour "empêcher la prochaine grande guerre sur le territoire de l'Otan". Cet appel solennel du patron de l'Alliance atlantique intervient au moment où les forces ukrainiennes reculent sur le champ de bataille face à l'armée russe, plus nombreuse et mieux équipée. Cette guerre en Ukraine fait "chaque semaine plus de 10.000 morts et blessés des deux côtés", a-t-il aussi rappelé.

"Le danger se rapproche de nous à grande vitesse", a encore averti le secrétaire général de l'Otan, en évoquant la menace russe sur le continent européen. "Ce qui se passe en Ukraine peut aussi se produire ic"i, a insisté l'ancien Premier ministre néerlandais et même si, a-t-il ajouté, il n'y a aucune menace militaire imminente contre l'Otan, cela n'empêche pas la Russie de se préparer à "une confrontation à long terme avec l'Ukraine, et avec nous", les 32 pays de l'Otan. L'économie russe est sur le pied de guerre, pendant qu'en Europe, les États rechignent à dépenser davantage pour augmenter leurs capacités de défense, a-t-il encore déploré. Et au-delà de la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran et la Corée du Nord sont à la tâche pour affaiblir l'Amérique du Nord et l'Europe, a souligné M. Rutte. "Nous devons être lucides sur les ambitions de la Chine lorsque celle-ci augmente substantiellement ses forces, y compris ses armes nucléaires, sans limites et dans l'opacité", a-t-il encore averti. Dans un monde où la "situation en termes de sécurité est la pire de toute mon existence, nous ne sommes pas là où nous devrions être", a jugé le patron de l'Alliance atlantique. L'industrie de défense en Europe est "trop petite, trop lente et trop fragmentée", a-t-il expliqué, appelant les États, les industriels mais aussi les opinions publiques à un sursaut. Les pays de l'Otan dépensent beaucoup moins pour leur défense qu'ils ne le faisaient pendant la Guerre froide, quand ils y consacraient plus de 3% de leur Produit intérieur brut.