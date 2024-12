D'intrigants drones aperçus dans le ciel des États-Unis inquiètent le FBI: "On ne sait pas ce que c'est"

Depuis plusieurs jours, d’étranges drones de grande taille survolent les États de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie, suscitant la curiosité et l’inquiétude des habitants. Ces appareils, parfois aussi imposants qu’une petite voiture, échappent aux systèmes de détection traditionnels. Le FBI mène l’enquête, mais les réponses tardent à venir, alimentant un climat de mystère et de spéculations.