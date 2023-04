Cette semaine, la Meilleure Friterie arpente la province de Namur à la recherche de la frite la plus exquise. Un jury d'amateurs de frites et un deuxième de professionnels jugent deux établissements pour n'en élire qu'un. Ce deuxième jury est composé notamment des détenteurs des friteries De Corte. Et Patrick se confie sur ses habitudes alimentaires...