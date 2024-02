Maxime Prévot, le président des Engagés, sera l'invité des Puncheurs ce mercredi soir, après votre RTL info 19H. Mais avant ce rendez-vous avec Martin Buxant et Christophe Deborsu, nous nous sommes intéressés à la popularité et à l'image que les Wallons et les Wallonnes ont du bourgmestre de Namur.