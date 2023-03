La neige provoque des embarras de circulation ce mercredi matin, notamment sur l'E411 entre Namur et Bruxelles. C'est très compliqué. L'autoroute était encore très verglacée pour les premiers conducteurs et la bande de gauche est toujours, en partie, sous la neige. Et c'est encore plus compliqué sur les provinces de Liège et Luxembourg, sur le sud de la province de Namur aussi.