La série "Niveau 4 - Terreur" est de retour pour trois nouveaux épisodes qui plongeront cette fois les spectateurs au cœur de la lutte antiterroriste menée par la police de Bruxelles-Midi. Chaque jour, ils sont confrontés à des situations de plus en plus surprenantes et chaque épisode offre un aperçu captivant du quotidien intense et complexe des forces de l'ordre.