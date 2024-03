"J'ai déjà eu peur à plusieurs reprises": Benoît Martin, directeur de la prison de Jamioulx, nous ouvre les portes de sa prison

Ancien banquier, Benoît Martin, est devenu l'un des sept directeurs de la prison de Jamioulx. Il va nous guider dans les couloirs de l'établissement pénitentiaire. Une prison implantée au cœur des bois. Une prison construite pour 385 détenus hommes, mais qui accueille actuellement 400 détenus répartis en neuf sections.

À lire aussi La grève largement suivie dans les prisons belges

Aménagement des cellules

Dans les longs couloirs, toutes les portes sont fermées. Derrière chacune de ces portes, se trouve une cellule dont la taille varie d'une section à une autre. À titre d'exemple, une cellule double mesure entre 12 et 14 mètres carrés. Dans les cellules, on découvre un coin évier, mais a aussi un coin toilette que les détenus dissimulent souvent par des draps pour avoir un peu d'intimité. Les détenus ont le droit de décorer leur cellule : "On va au-delà de la cellule dans la loi, on parle d'espace de séjour", explique Benoît Martin. "C'est la touche personnelle des détenus qui n'ont pas la garantie d'être là pendant longtemps, car parfois, ils peuvent être transférés vers une autre prison et il y a aussi des mesures de libération de sorties" poursuit le directeur.