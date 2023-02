Pierre-Yves Dermagne ne veut plus de monarchie en Belgique: "Je ne peux pas accepter ce système qui crée une forme de privilège"

En Belgique, c’est le premier ministre qui dirige alors que le Roi n’a qu’un pouvoir de représentation. Le Roi est-il encore le ciment de notre pays? Entre Nord et Sud, les avis divergent. Certains verraient d’un bon œil l’avènement d’un régime présidentiel. C'est le cas Pierre-Yves Dermagne. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail veut que la Belgique se dôte d'un président de la république. Il le redit avec force dans le magazine Wilfried. Pour le numéro 2 du gouvernement fédéral pour le PS, "dans un système présidentiel belge, on pourrair envisager une alternance des les rôles linguistiques".