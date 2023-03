Une polémique a éclaté à la Chambre des Représentants. 2 anciens présidents (Herman De Croo et Siegfried Bracke) et 8 hauts fonctionnaires ont bénéficié d'une indemnité complémentaire de pension. Or, cela avait été interdit par une loi, laquelle a bien été contournée semble-t-il.