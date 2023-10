La taxe bancaire va-t-elle nuire à l'épargne des Belges? Les banques disent "manquer d'oxygène pour augmenter les intérêts"

Febelfin, la fédération belge du secteur bancaire, a réagi mercredi de manière critique et "déçue" à l'augmentation de la taxe bancaire décidée par le gouvernement fédéral lors du conclave budgétaire qui s'est terminé lundi soir. Selon son CEO Karel Baert, la mesure n'affecte pas seulement la "solidité" des banques, mais va en outre à l'encontre des ambitions du gouvernement de voir les taux d'intérêts sur l'épargne augmenter. A ses yeux, cette taxe "prive les banques d'oxygène pour augmenter les intérêts", a-t-il défendu mardi matin au micro de l'émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT). Dans son accord sur le budget 2024, le gouvernement fédéral table sur 150 millions d'euros de recettes supplémentaires provenant de la taxe bancaire. Pour y parvenir, deux dispositifs seront mis en place : la déductibilité fiscale de la taxe bancaire disparaitra totalement et la taxe deviendra progressive. Les établissements disposant de réserves d'épargne plus importantes - les grandes banques- contribueront davantage.