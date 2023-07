Le ministre Alain Maron veut plus de parcs et de nature à Bruxelles : est-ce réaliste, malgré les besoins en logements et en transports ?

Alain Maron, le ministre bruxellois de l’Environnement, était l’invité de Bel RTL matin. Au micro d’Antonio Solimando, il a défendu le projet de loi européenne de restauration de la nature. La loi de restauration de la nature est soumise au vote au Parlement européen de Strasbourg aujourd’hui. Si le texte est adopté, que faudra-t-il faire à Bruxelles pour restaurer 20 % de biodiversité et faire revivre cette nature? « Nous avons des zones qui ne sont pas artificialisées avec un haut potentiel de valeur biologue que nous allons protéger, en plus. Et nous allons déposer sur la table du gouvernement bientôt des nouveaux paramètres de protection, pour changer l’affectation du sol en disant : attention à cet endroit-là, il y a de la nature avec un haut potentiel biologique, nous allons la restaurer, la protéger et aller plus loin. Concrètement, cela veut dire plus de parcs, des remises à ciel ouvert de rivières, plus de nature dans les espaces publics, y compris sur les places publiques, etc. », détaille le min