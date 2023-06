Patricia a poussé le bouton orange Alertez-nous après une mésaventure qui est arrivée à son mari à Ixelles, et qui aurait pu être bien plus grave. Alors qu'ils se baladent tous deux rue Américaine, Alphonse, 75 ans, chute brutalement au sol à cause d'un pavé déchaussé. S'il s'en sort pas trop mal, une question lui reste tout de même en tête: qui est responsable? Peut-il demander des indemnités? Explications.