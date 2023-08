"Si ça continue comme ça, il n'y aura plus jamais d'abeilles": Jean-Marie a perdu 6 ruches et est persuadé d'avoir trouvé le coupable

Jean-Marie est apiculteur en province du Hainaut. Via le bouton orange Alertez-nous, il se désole : "Comme beaucoup d'apiculteurs en Wallonie, j'ai perdu à l'automne dernier des colonies d'abeilles. Certains amis apiculteurs ont perdu 50% de leur cheptel et d'autres la totalité de leurs ruches", témoigne-t-il. Jean-Marie a ainsi perdu 6 ruches en quelques mois. "Si ça continue comme ça, il n'y aura plus jamais d'abeilles. Je crains la disparition de toutes mes ruches. En 2023, je m'attends à perdre toute une série de colonies malgré mes précautions", estime l'apiculteur.