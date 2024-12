La Belgique 2 fois championne du monde de Backyard Ultra: mais de quoi s’agit-il?

Partager:

La Belgique a décroché le titre de championne du monde de Backyard Ultra, une épreuve d'endurance extrême où les coureurs doivent parcourir une boucle de 6,7 km chaque heure jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul participant. Découvrez comment Benoît et l'équipe belge ont repoussé leurs limites pour établir un nouveau record mondial lors de cette compétition.

La Belgique a récemment remporté le World Backyard Championship, qui s'est tenu mi-octobre à Retie. Parmi les coureurs belges sélectionnés pour cet événement figurait Benoît, l'un des 15 meilleurs athlètes du pays choisis pour représenter la nation. Sa sélection est le fruit de ses performances lors de précédentes courses, notamment ses 50 boucles réalisées lors d'un Backyard Ultra. Qu'est-ce que le Backyard Ultra ? Le Backyard Ultra est une épreuve d'endurance unique. Les participants doivent parcourir une boucle de 6,7 kilomètres en moins d'une heure. Chaque heure, une nouvelle boucle commence, et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul coureur en lice. Cette course met à l'épreuve le physique autant que le mental des athlètes, les poussant à repousser constamment leurs limites. À lire aussi A la découverte de l'ultracyclisme, la version vélo de l'ultra trail

Des performances belges exceptionnelles Pour les championnats du monde qui ont lieu tous les deux ans, chaque équipe nationale court sur sa propre boucle, dans son pays. Lors de l'édition 2024, trois coureurs belges — Frank Gielen, Merijn Geerts et Ivo Steyaert — ont parcouru 110 tours en 110 heures, établissant un nouveau record mondial. Benoît, quant à lui, a réalisé 51 tours, soit 342 kilomètres. "Le fait qu'on ait tous réussi à faire 50 heures, c'est beau. Jamais aucune équipe mondiale n'avait réussi à le faire", souligne-t-il. En 2020, la Belgique avait déjà remporté le championnat du monde. Benoît avait alors réalisé 34 boucles, tandis que le premier de leur équipe en avait complété 75. Une activité découverte pendant le confinement Benoît a découvert le Backyard Ultra il y a quatre ans, lors de défis en ligne lancés pendant le confinement. "Pendant le Covid, on faisait des challenges en ligne. C'était un peu comme le Backyard. On avait défini une boucle de 6 ou 7 kilomètres qu'on devait faire en une heure maximum, à répéter toutes les heures", explique-t-il. "Chacun courait dans son village et partageait en direct les infos sur internet."