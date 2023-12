La reine Mathilde a participé, vendredi vers 18h00, à l'événement "Invisible Youth European Summit" à la Basilique de Koekelberg. Organisé par le programme d'aide "Une étoile, un destin" de l'Organisation internationale pour la Réussite et le Développement (OIRD), il avait pour objectif de donner de la visibilité aux jeunes les plus vulnérables. Un participant nous a partagé sa vision des jeunes et de ce qu'il aimerait leur transmettre.