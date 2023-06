Se filmer à une vitesse excessive et s'en vanter sur les réseaux sociaux est une pratique courante: les vidéos de ce type, postées directement par le conducteur ou alors par les passagers, sont nombreuses et pululent sur les réseaux sociaux. Problème: la loi belge actuelle sur l'incitation à la vitesse est trop ancienne, et pas assez "précise" selon un avocat spécialisé en sécurité routière. Alors comment punir de manière efficace ce type de comportement, et sanctionner ceux qui y participent?