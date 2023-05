"On subit toutes la pression maternelle": Bettina ne veut pas d'enfant, elle dénonce une pression sociale dans notre société

Entre 30 et 40% des jeunes occidentales ne veulent pas avoir d'enfant. Un non-désir qui se voit d'ailleurs dans les chiffres belges de natalité qui baissent depuis les années 60. Mais pour quelle raison les femmes désirent-elles moins d'enfants aujourd'hui? Y a-t-il toujours une pression sociale dans notre société? C'était l'un des débats de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" ce midi. Pour en parler, Bettina Zourli, militante et créatrice du hashtag "je ne veux pas d'enfant" et Anne-Sophie Crosetti, sociologue, étaient les invitées de Christophe Deborsu et Audrey Leunens.