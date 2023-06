Thomas nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous poser une question pratique. Il a versé 500 euros d'acompte pour louer une salle de fête. Sauf que la fête n'a pas eu lieu, et il ne parvient pas à récupérer son acompte. Que peut-il faire? Et finalement, un prestataire a-t-il le droit de réclamer un acompte? Voici les explications.