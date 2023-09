Raoul Hedebouw était l’invité de l’émission "Face à Buxant" ce dimanche sur RTL TVI. Le président du Parti du Travail de Belgique a été confronté à un entrepreneur. Celui-ci a interrogé Raoul Hedebouw sur le discours du PTB. Selon lui, il oppose salariés et patrons et dévalorise le travail et les risques pris par les patrons.