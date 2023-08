Un homme sur un quad abattu par la police à Oupeye: le procureur s'exprime sur les circonstances des faits

Une personne a été touchée mortellement par le tir d'un policier aux alentours de 16h30 à Oupeye, nous a indiqués un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Ce vendredi soir, le parquet de Liège communique les premiers éléments sur les faits. "On sait que les services de police repèrent un conducteur de quad qui conduit de manière dangereuse. Ils décident de l'interpeller et de le contrôler, comme cela se fait habituellement. C'est un contrôle de routine qui finit par mal tourner, puisque le conducteur du quad, au moment où les policiers essaient de l'interpeller, va foncer sur les policiers. C'est en tout cas les premiers témoignages qui nous donnent cette version. Il va renverser un des deux policiers, qui se retrouve sous le quad, et son collègue va faire feu à ce moment-là", indique Damien Leboutte, procureur de division à Liège.