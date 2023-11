Il y en a plus de 1.500 sur le territoire de la ville de Charleroi. Des potelets et des panneaux de signalisation. Le hic: il arrive parfois qu'ils soient pliés. En cause, des automobilistes distraits, des incivilités et d'autres accidents. C'est là que Christophe intervient. Cela fait 8 ans qu'il les redresse avec ses collègues du service travaux. "On en fait entre 40 et 50 sur la semaine", explique-t-il.