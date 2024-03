Un policier perd la vie lors d'une perquisition à Lodelinsart: "Il a quasiment vidé son chargeur sur les policiers"

Une opération policière au domicile d'un individu ce lundi matin a dégénéré en coups de feu rue de l'étang à Lodelinsart. Au cours de la perquisition, une scène de tirs a éclaté entre le suspect et plusieurs policiers. Un policier des unités spéciales est décédé, a confirmé le parquet de Charleroi. La ministre de l'Intérieur a tenu à apporter son soutien aux proches des victimes et aux policiers. "Aujourd'hui, on n'a pas pu éviter la violence d'une personne", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.