Une vaste action de contrôle de la route a lieu chez nous en Belgique dans les Fourons aujourd'hui. Le but: lutter contre le trafic de drogue. Lors de ce contrôle, une centaine de policiers de quatre pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne) s'unissent pour soumettre les véhicules et les personnes à des contrôles approfondis.