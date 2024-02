Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles: le parquet confirme que deux fusillades ont eu lieu la nuit dernière

Le parquet de Bruxelles a confirmé, mercredi en fin de matinée, que deux fusillades se sont produites durant la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de la Porte de Hal et de la gare Bruxelles-Midi. La première a eu lieu sur le boulevard du Midi à Bruxelles vers 01h30 et n'a fait aucun blessé. La seconde a eu lieu square Jacques Franck à Saint-Gilles et a fait un mort. "La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a été requise boulevard du Midi à Bruxelles, mercredi vers 01h30, pour des coups de feu tirés sur un commerce de nuit", a expliqué le parquet. "Selon les premières constatations, les coups de feu ont été tirés d'une voiture qui circulait devant ce commerce, et à bord de laquelle se trouvaient plusieurs personnes". Cette fusillade n'a fait aucun blessé. Par ailleurs, la police a retrouvé plusieurs douilles sur place, d'après le parquet. "Une personne qui se trouvait dans le magasin a été arrêtée par les services de police. Elle sera auditionnée. L'enquête sur son implication dans les faits