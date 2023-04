Il y a des moments où nos émotions nous entrainent vers des pensées noires. Pour Jeanne, ces moments sont devenus son quotidien. Malgré les thérapies à répétition, elle peine à s'en sortir. Et lorsque la douleur est trop forte, c'est vers les numéros d'écoute qu'elle se tourne, faute d'avoir quelqu'un à qui parler. Bien que ces appels soient une nécessité, elle en ressort souvent dans un état plus dégradé qu'avant. C'est via le bouton orange qu'elle dénonce ce qu'elle considère comme une dérive.