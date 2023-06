David Dehenauw, le monsieur météo le plus connu du pays sera l'invité de 7h50 sur Bel RTL. Il s'exprimera sur le mois de juin qui se termine et qui sera le plus chaud de tous les temps. Il nous dira à quelle météo nous aurons droit cet été. Et il parlera de lui, de sa passion pour la météo et de comment un jeune homme de Blankenberge est devenu une des seules personnalités médiatiques belges à traverser la frontière linguistique. L'interview est assurée par Christophe Deborsu.