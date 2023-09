La maison de Shrek disponible sur Airbnb

Airbnb propose un séjour unique aux amoureux du célèbre orgre vert. Pour les fans des films de Shrek, la plateforme de location propose un séjour de deux nuits dans le marais "boueux, couvert de mousse et à l'eau trouble" du personnage de fiction, situé dans les Highlands écossaises. Le séjour comprend un petit-déjeuner aux gaufres gracieusement offertes par l'Âne ou encore des "chandelles au cérumen". La réservation ouvrira le 13 octobre à 18h GMT pour un maximum de trois personnes et seulement le week-end du 27 au 29 octobre. Airbnb note que "la salle de bain est située à 20 mètres de la pièce à vivre principale dans un établissement autonome". Airbnb fera un don à l'association HopScotch Children's Charity qui offre des voyages aux enfants les plus vulnérables et défavorisés d'Écosse.